У Баварії невідомі перефарбували струмок у яскраво-зелений колір

У німецькому районі Бад-Тельц у Баварії туристи помітили, що вода в місцевому струмку Лайнбах набула яскраво-зеленого кольору.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

На місце прибули пожежники та представники Управління водного господарства Вайльхайма, які взяли проби води. Уже наступного дня зелений колір зник.

Фахівці припускають, що невідомі навмисне скинули до струмка речовину під назвою уранін – флуоресцентний барвник, який використовується для візуалізації течії води.

Фото: Spiegel

За словами експертів, ця речовина вважається нешкідливою для людей і тварин.

Остаточні результати аналізів поки не оприлюднені, однак влада не відкидає, що додаткові проби все ж візьмуть.

