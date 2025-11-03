В Баварии неизвестные перекрасили ручей в ярко-зеленый цвет

В немецком районе Бад-Тельц в Баварии туристы заметили, что вода в местном ручье Лайнбах приобрела ярко-зеленый цвет.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

На место прибыли пожарные и представители Управления водного хозяйства Вайльхайма, которые взяли пробы воды. Уже на следующий день зеленый цвет исчез.

Специалисты предполагают, что неизвестные умышленно сбросили в ручей вещество под названием уранин – флуоресцентный краситель, который используется для визуализации течения воды.

Фото: Spiegel

По словам экспертов, это вещество считается безвредным для людей и животных.

Окончательные результаты анализов пока не обнародованы, однако власти не исключают, что дополнительные пробы все же возьмут.

В начале октября королевский дворец на площади Дам в Амстердаме обмазали красной краской, написав антиизраильские лозунги.

Недавно в Великобритании осудили двух климатических активистов инициативы Just Stop Oil, которые пытались облить оранжевой краской частный самолет певицы Тейлор Свифт.