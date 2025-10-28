У Британії засудили активістів, які намагалися облити фарбою літак Тейлор Свіфт

У Великій Британії засудили двох кліматичних активістів ініціативи Just Stop Oil, які намагалися облити помаранчевою фарбою приватний літак співачки Тейлор Свіфт.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 29-річна Дженніфер Ковальські та 23-річний Коул Макдональд намагалися пофарбувати літак попзірки в аеропорту Станстед, але замість цього облили фарбою літаки, що належать страховій компанії та інвестиційній групі.

Пару визнали винною у кримінальному пошкодженні майна та засудили до умовного тюремного ув'язнення.

Фото: BBC

Під час судового розгляду повідомили, що 20 липня 2024 року вони проникли через огорожу аеропорту за допомогою кутової шліфувальної машини, а потім по черзі розпилювали фарбу на літаки і знімали це на відео.

Ковальські, яка раніше була засуджена за протести в Шотландії, була засуджена до п'яти місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на 12 місяців. Вона також була оштрафована на 480 фунтів стерлінгів (близько $640).

Макдональд отримав шість тижнів тюремного ув'язнення з відстрочкою на вісім місяців.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, нині 20-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування. Австрійські слідчі кажуть, що їм не відомо про інших підозрюваних спільників.

У серпні 2025 року апеляційний суд у Берліні визнав 16-річного сирійського підлітка винним у причетності до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні.