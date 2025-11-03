В Австрії затримали чоловіка, який у потязі погрожував захопити заручників

В Австрії поліцейські спецпідрозділи затримали на головному залізничному вокзалі Зальцбурга чоловіка, який у поїзді начебто погрожував узяти пасажирів у заручники.

Про це повідомляє ORF, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у понеділок, 3 вересня, на центральному вокзалі Зальцбурга відбулася велика поліцейська операція після того, як чоловік начебто заявив про намір захопити заручників в Інсбруку.

У Зальцбурзі його витягли з потяга кілька патрулів і спецпідрозділи та затримали. Зазначається, що чоловік прямував потягом із Відня до Інсбрука.

Кого він хотів взяти в заручники та з якою метою наразі невідомо. Очевидці повідомили, що затриманий чоловік поводився дуже агресивно.

Фото: OFR

1 листопада в Англії стався напад о 18:25 суботу у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Повідомлялось, що у результаті атаки десять осіб госпіталізували, при чому дев'ять із них отримали загрозливі для життя травми.

Згодом у неділю Британська транспортна поліція уточнила, що двоє з десяти постраждалих ще борються за життя, а четверо потерпілих були виписані.

Двоє чоловіків були затримані поліцією через 8 хвилин після того, як правоохоронці отримали повідомлення про атаку в потязі. Обидва затриманих – громадяни Британії.

На цьому етапі слідство не вважає, що це був терористичний інцидент. Утім не повідомляють, що стало причиною нападу з такою великою кількістю постраждалих.