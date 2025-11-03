В Австрии задержали мужчину, который в поезде угрожал захватить заложников

В Австрии полицейские спецподразделения задержали на главном железнодорожном вокзале Зальцбурга мужчину, который в поезде якобы угрожал взять пассажиров в заложники.

Об этом сообщает ORF, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в понедельник, 3 сентября, на центральном вокзале Зальцбурга состоялась крупная полицейская операция после того, как мужчина якобы заявил о намерении захватить заложников в Инсбруке.

В Зальцбурге его вытащили из поезда несколько патрулей и спецподразделения и задержали. Отмечается, что мужчина ехал на поезде из Вены в Инсбрук.

Кого он хотел взять в заложники и с какой целью, пока неизвестно. Очевидцы сообщили, что задержанный мужчина вел себя очень агрессивно.

Фото: OFR

1 ноября в Англии произошло нападение в 18:25 субботы в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон. Сообщалось, что в результате атаки десять человек были госпитализированы, причем девять из них получили опасные для жизни травмы.

Впоследствии в воскресенье Британская транспортная полиция уточнила, что двое из десяти пострадавших еще борются за жизнь, а четверо пострадавших были выписаны.

Двое мужчин были задержаны полицией через 8 минут после того, как правоохранители получили сообщение об атаке в поезде. Оба задержанных – граждане Великобритании.

На данном этапе следствие не считает, что это был террористический инцидент. Впрочем, не сообщается, что стало причиной нападения с таким большим количеством пострадавших.