Зеленський: будемо боротись за рішення ЄС щодо росактивів до кінця року

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна докладе зусиль, аби Європейський Союз знайшов компроміс у питанні кредиту за рахунок заморожених російських активів до кінця 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами в понеділок, відповідаючи на запитання "Укрінформу".

Зеленський висловив сподівання, щоб після "позитивного політичного рішення" на засіданні Європейської ради 23 жовтня "було позитивне, реальне рішення до кінця цього року".

"Ми будемо за це боротися", – додав він.

Глава держави сказав, що в разі, якщо війна Росії не завершиться у 2025 році, Україна "повинна бути впевнена, що вона не наодинці переживає такий складний період, і що у нас є передусім фінанси, не тільки дружні слова".

Зеленський також висловив упевненість, що Європа "буде нас підтримувати" у війні.

Під час останнього саміту лідери ЄС вилучили з офіційних висновків згадку про кредит для України у розмірі 140 млрд євро як поступку Бельгії.

У пом'якшеному тексті лише "запрошують комісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України". Важливо, що в тексті не вказано конкретних заходів для досягнення цих цілей.

Тим часом у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.