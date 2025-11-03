Зеленский: будем бороться за решение ЕС по росактивам до конца года

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина приложит усилия, чтобы Европейский Союз нашел компромисс в вопросе кредита за счет замороженных российских активов до конца 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, отвечая на вопрос "Укринформа".

Зеленский выразил надежду, что после "позитивного политического решения" на заседании Европейского совета 23 октября "будет позитивное, реальное решение до конца этого года".

"Мы будем за это бороться", – добавил он.

Глава государства сказал, что в случае, если война России не завершится в 2025 году, Украина "должна быть уверена, что она не в одиночку переживает такой сложный период, и что у нас есть прежде всего финансы, а не только дружеские слова".

Зеленский также выразил уверенность, что Европа "будет нас поддерживать" в войне.

Во время последнего саммита лидеры ЕС исключили из официальных выводов упоминание о кредите для Украины в размере 140 млрд евро как уступку Бельгии.

В смягченном тексте лишь "приглашают комиссию как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины". Важно, что в тексте не указаны конкретные меры для достижения этих целей.

Между тем в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.