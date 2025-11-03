Головний суперник Орбана відкинув причетність України до кібератаки на його партію

Лідер найбільшої угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр відкинув причетність України до кібератаки на мобільний додаток політсили, про що раніше заявив премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі угорського телеканалу ATV.

Мадяр іронічно прокоментував слова Орбана про те, що кібератаку на додаток "Тиси" могли скоїти за участю людей з України.

"Чи хтось в Угорщині серйозно вірить, що в Україні, де йде війна, українці розробляють додаток, а потім зламують власний додаток?" – сказав він.

Політик натякнув, що за цими зловмисними діями може стояти Росія.

"Схема цих атак абсолютно очевидна, не тільки стосовно нашого додатка, але й стосовно нашої ІТ-системи, яка майже рік перебуває під постійними атаками, більшу частину яких ми відбили", – сказав Мадяр.

Він також пообіцяв у разі приходу до влади створити Міністерство цифровізації та кібербезпеки, "яке посилить кібербезпеку Угорщини".

У неділю угорські провладні ЗМІ повідомили, що в інтернеті з'явилася база даних, пов'язана з партією "Тиса", яка містить імена, адреси електронної пошти та інші дані близько 200 тисяч людей.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

Зазначимо, це не перший випадок, коли угорська влада розкручує історію про ненадійний мобільний додаток партії Мадяра: на початку жовтня вона стверджувала, що з додатка стався витік даних, бо до його розробки нібито були причетні українці.

