Главный соперник Орбана отверг причастность Украины к кибератаке на его партию

Лидер крупнейшей венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр отверг причастность Украины к кибератаке на мобильное приложение политсилы, о чем ранее заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире венгерского телеканала ATV.

Мадяр иронично прокомментировал слова Орбана о том, что кибератаку на приложение "Тисы" могли совершить с участием людей из Украины.

"Кто-то в Венгрии серьезно верит, что в Украине, где идет война, украинцы разрабатывают приложение, а затем взламывают собственное приложение?" – сказал он.

Политик намекнул, что за этими злоумышленными действиями может стоять Россия.

"Схема этих атак абсолютно очевидна, не только в отношении нашего приложения, но и в отношении нашей ИТ-системы, которая почти год находится под постоянными атаками, большую часть которых мы отразили", – сказал Мадяр.

Он также пообещал в случае прихода к власти создать Министерство цифровизации и кибербезопасности, "которое усилит кибербезопасность Венгрии".

В воскресенье венгерские провластные СМИ сообщили, что в интернете появилась база данных, связанная с партией "Тиса", которая содержит имена, адреса электронной почты и другие данные около 200 тысяч человек.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр назвал инцидент похищением данных в результате кибератаки, которой его партия подвергается последние несколько месяцев со стороны "международных сетей, заинтересованных в сохранении власти правительства Орбана".

Отметим, это не первый случай, когда венгерские власти раскручивают историю о ненадежном мобильном приложении партии Мадяра: в начале октября она утверждала, что из приложения произошла утечка данных, потому что к его разработке якобы были причастны украинцы.

