У Шотландії попереджають про ризики бездомності українців через скасування виплат

У Шотландії непокояться, що скасування державної підтримки шотландських родин, які прийняли українських біженців, може призвести до хвилі бездомності серед українців.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Вважається, що близько 28 тисяч людей, переважно жінок і дітей, знайшли прихисток у Шотландії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Попередній уряд Британії допомагав їм знайти житло в рамках програми "Домівки для України". Сім'ям у Британії, які були готові прийняти їх, виплачували на знак подяки 500 фунтів стерлінгів на місяць.

Теперішній уряд лейбористів підтвердив цього місяця, що припиняє виплату допомоги, яка сьогодні становить 350 фунтів стерлінгів на місяць.

Це викликало побоювання, що багато господарі попросять своїх східноєвропейських гостей покинути їхні домівки. Шотландські консерватори назвали цю зміну "безсердечною" і "короткозорою".

Ради, які адмініструють цю програму в Шотландії, тепер побоюються, що це може призвести до хвилі заявок на отримання статусу бездомних. Система, яка обробляє такі заявки, і без того перебуває під надзвичайним тиском.

Представник Конвенції шотландських місцевих органів влади (COSLA) заявив: "COSLA усвідомлює, що місцеві органи влади по всій Великій Британії висловлюють занепокоєння з приводу рішення уряду Британії припинити виплату подячних виплат після закінчення терміну дії поточної 18-місячної програми продовження дозволів для громадян України (UPE)".

Посадовці COSLA, за словами представника, взаємодіють із командами з переселення органів місцевої влади в Шотландії, щоб зрозуміти потенційні наслідки скасування цих виплат для житлової безпеки українців, які проживають у родинах. Також вони аналізують пов’язані з цим навантаження на муніципальні служби житла та бездомності.

"Ми й надалі порушуватимемо ці занепокоєння перед урядом Великої Британії, а також винесемо це питання на обговорення на засіданні нашої Ради з добробуту громади у грудні", – сказав представник.

Шотландський уряд повідомив, що намагається переконати уряд у Лондоні продовжити фінансову підтримку.

"Міністри й надалі наполягають на справедливому фінансуванні з боку уряду Великої Британії, щоб забезпечити необхідну підтримку людям, переміщеним з України, та в межах ширших програм переселення", – зазначив представник шотландського уряду.

