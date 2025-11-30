В Шотландии предупреждают о рисках бездомности украинцев из-за отмены выплат

В Шотландии обеспокоены тем, что отмена государственной поддержки шотландских семей, принявших украинских беженцев, может привести к волне бездомности среди украинцев.

Об этом говорится в материале Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

Считается, что около 28 тысяч человек, преимущественно женщин и детей, нашли убежище в Шотландии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Предыдущее правительство Великобритании помогало им найти жилье в рамках программы "Дома для Украины". Семьям в Великобритании, которые были готовы принять их, выплачивали в знак благодарности 500 фунтов стерлингов в месяц.

Нынешнее правительство лейбористов подтвердило в этом месяце, что прекращает выплату помощи, которая сегодня составляет 350 фунтов стерлингов в месяц.

Это вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих восточноевропейских гостей покинуть их дома. Шотландские консерваторы назвали это изменение "бессердечным" и "недальновидным".

Советы, которые администрируют эту программу в Шотландии, теперь опасаются, что это может привести к волне заявок на получение статуса бездомных. Система, которая обрабатывает такие заявки, и без того находится под чрезвычайным давлением.

Представитель Конвенции шотландских местных органов власти (COSLA) заявил: "COSLA осознает, что местные органы власти по всей Великобритании выражают обеспокоенность по поводу решения правительства Великобритании прекратить выплату благодарственных выплат по истечении срока действия текущей 18-месячной программы продления разрешений для граждан Украины (UPE)".

Чиновники COSLA, по словам представителя, взаимодействуют с командами по переселению органов местной власти в Шотландии, чтобы понять потенциальные последствия отмены этих выплат для жилищной безопасности украинцев, проживающих в семьях. Также они анализируют связанные с этим нагрузки на муниципальные службы жилья и бездомности.

"Мы и в дальнейшем будем поднимать эти вопросы перед правительством Великобритании, а также вынесем этот вопрос на обсуждение на заседании нашего Совета по благосостоянию общины в декабре", – сказал представитель.

Шотландское правительство сообщило, что пытается убедить правительство в Лондоне продолжить финансовую поддержку.

"Министры и в дальнейшем настаивают на справедливом финансировании со стороны правительства Великобритании, чтобы обеспечить необходимую поддержку людям, перемещенным из Украины, и в рамках более широких программ переселения", – отметил представитель шотландского правительства.

Напомним, Нидерланды готовят план для возвращения украинцев домой после 2027 года.

