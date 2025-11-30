Украина синхронизировала санкции с США и ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла"
Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против „Роснефти" и ее предприятий, а также компаний из группы "Лукойл".
Об этом в воскресенье сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Как отметил Зеленский, в развитие давления партнеров на Россию Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против „Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл".
"Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать", – подчеркнул глава государства.
Он добавил, что определил приоритеты санкционной политики до конца года. В частности, это дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против "теневого флота", российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.
Президент США Дональд Трамп недавно заверил, что на время обсуждения американского "мирного плана" санкции против российской нефти останутся в силе.
Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.