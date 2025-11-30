Глава МЗС Польщі прокоментував рішення Навроцького не зустрічатись з Орбаном

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на рішення польського президента Кароля Навроцького відмовитись від зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном після вояжу останнього до Кремля.

Про це Сікорський написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач повідомив у неділю, що Навроцький вирішив не зустрічатись з угорським прем’єром у зв’язку його візитом до очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Президент відмовив Орбану, цікаво. Ще кілька місяців, і, можливо, вони зрозуміють, що ті, хто ненавидить Європейський Союз і Україну, зазвичай люблять Путіна", – прокоментував Сікорський.

У середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Однак візит до Будапешта не відбудеться.

У п'ятницю в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.