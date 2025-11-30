Турция "обеспокоена" после операции СБУ против танкеров "теневого флота" РФ

Турецкое правительство отреагировало на атаки морских дронов на два нефтяных танкера "теневого флота" России в Черном море.

Об этом говорится в субботнем заявлении спикера турецкого МИД Онджу Кечели, сообщает "Европейская правда".

Кечели заявил, что турецкие власти "с беспокойством наблюдают" за атаками, совершенными 28 ноября на коммерческие танкеры под флагом Гамбии KAIROS и VIRAT в Черном море.

"Эти инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе", – отметил представитель.

Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Черном море в результате внешних ударов у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT.

В Турции сначала допускали, что танкеры могли быть поражены ракетami или дронами.

По данным портала OpenSanctions, в январе этого года США ввели санкции против судна VIRAT, а затем к ним присоединились Европейский Союз, Швейцария, Великобритания и Канада. Аналогично, в июле этого года ЕС ввел санкции против судна KAIROS, а затем к ним присоединились Великобритания и Швейцария.