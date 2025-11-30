Бельгийский солдат, раненный в Литве во время учений, скончался в больнице

Бельгийский солдат, раненный в Литве во время учений по боевой стрельбе из минометов на полигоне Пабраде, скончался в результате тяжелых травм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили власти Бельгии, информирует агентство Belga.

Министр обороны Тео Франкен и начальник бельгийского Генерального штаба Фредерик Вансина объявили, что солдат из артиллерийского батальона в Брассаате получил опасные для жизни ранения во время учений с минометами в Литве в пятницу.

Солдат получил немедленную первую помощь от медицинских бригад, его перевезли в гражданскую больницу. Однако в субботу он скончался от полученных травм.

В субботу вооруженные силы доставили семью солдата в Вильнюс, где они смогли попрощаться с ним.

Членам семьи и военнослужащим, которые в этом нуждались, оказали психологическую поддержку.

Федеральная прокуратура начала расследование и не предоставляет дополнительной информации.

Министерство обороны также уже начало внутреннее расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства инцидента с ранением военного.

С лета в Литве дислоцируются почти 200 бельгийских солдат в составе "Передовых сухопутных сил" НАТО. Миссия является частью обороны восточного фланга НАТО.

Напомним, в октябре во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.