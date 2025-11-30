З ферми на півночі Франції вкрали равликів на 90 тисяч євро

Злочинці пограбували ферму на півночі Франції, яка постачає делікатеси ресторанам високої кухні, та викрали равликів на суму 90 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Крадії проникли на ферму в ніч на понеділок: прорізали огорожу, а потім зламали двері господарських приміщень. Заяву до поліції власники ферми подали лише пізніше цього тижня.

Фермерське господарство L'Escargot Des Grands Crus у містечку Бузі біля Реймса повідомило, що злодії забрали весь її запас свіжих і заморожених равликів, а також усю готову продукцію. Це стало "справжнім ударом" напередодні святкового сезону.

Нині поліція шукає злочинців, а ферма намагається поповнити запаси, щоб задовольнити попит клієнтів наприкінці року.

Їстівні равлики є французьким делікатесом. Зазвичай їх готують у маслі з часником чи вині. У грудні продажі у французьких виробників традиційно зростають, адже люди купують равликів для святкування Різдва та Нового року.

Ферма постачала продукцію до ресторанів, зокрема до мішленівського Les Crayères у Реймсі, а також до крамниць делікатесів та приватних клієнтів.

