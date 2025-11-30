С фермы на севере Франции украли улиток на 90 тысяч евро

Преступники ограбили ферму на севере Франции, которая поставляет деликатесы ресторанам высокой кухни, и похитили улиток на сумму 90 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Воры проникли на ферму в ночь на понедельник: прорезали забор, а затем взломали двери хозяйственных помещений. Заявление в полицию владельцы фермы подали только позже на этой неделе.

Фермерское хозяйство L'Escargot Des Grands Crus в городке Бузи возле Реймса сообщило, что воры забрали весь ее запас свежих и замороженных улиток, а также всю готовую продукцию. Это стало "настоящим ударом" накануне праздничного сезона.

Сейчас полиция ищет преступников, а ферма пытается пополнить запасы, чтобы удовлетворить спрос клиентов в конце года.

Съедобные улитки являются французским деликатесом. Обычно их готовят в масле с чесноком или вине. В декабре продажи у французских производителей традиционно растут, ведь люди покупают улиток для празднования Рождества и Нового года.

Ферма поставляла продукцию в рестораны, в частности в мишленовский Les Crayères в Реймсе, а также в магазины деликатесов и частным клиентам.

