ЗМІ: Німеччина поверне Польщі викрадені під час Другої світової війни архіви

Німеччина поверне Польщі цінні архіви Тевтонського ордену, викрадені з Варшави під час Другої світової війни, а також скульптуру, що зображує голову святого, викрадену з міста Мальборк.

Про це стало відомо польському виданню Onet, пише "Європейська правда".

Цей жест відбудеться під час понеділкових міжвідомчих консультацій у Берліні та стане однією з найважливіших подій за останні роки в історії боротьби Польщі за повернення викрадених під час війни предметів культурної спадщини.

Мова іде про 73 пергаментні рукописи, викрадені під час Другої світової війни з Головного архіву старих документів у Варшаві. Польща почала домагатися повернення цих архівів у 1948 році.

До архівів буде додано фрагмент скульптури XIV століття, а саме голову святого Якова Старшого, викрадену вже після війни, в 1957 році, з костелу Пресвятої Діви Марії в Мальборку.

Про німецько-польські урядові консультації, заплановані на 1 грудня, стало відомо з оголошення федерального канцелярії. Окрім канцлера Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Дональда Туска у них візьмуть участь міністри обох країн.

У складі польської делегації також буде міністр закордонних справ Радослав Сікорський, підтвердив речник МЗС Мацей Вевьор. Відомо, що темою міжурядових консультацій будуть актуальні міжнародні питання, в тому числі щодо України.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.

Однак німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив позицію Німеччини про те, що питання репарацій уже закрите.