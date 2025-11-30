СМИ: Германия вернет Польше похищенные во время Второй мировой войны архивы

Германия вернет Польше ценные архивы Тевтонского ордена, похищенные из Варшавы во время Второй мировой войны, а также скульптуру, изображающую голову святого, похищенную из города Мальборк.

Об этом стало известно польскому изданию Onet, пишет "Европейская правда".

Этот жест состоится во время понедельничных межведомственных консультаций в Берлине и станет одним из важнейших событий за последние годы в истории борьбы Польши за возвращение похищенных во время войны предметов культурного наследия.

Речь идет о 73 пергаментных рукописях, похищенных во время Второй мировой войны из Главного архива старых документов в Варшаве. Польша начала добиваться возвращения этих архивов в 1948 году.

К архивам будет добавлен фрагмент скульптуры XIV века, а именно голова святого Иакова Старшего, похищенная уже после войны, в 1957 году, из костела Пресвятой Девы Марии в Мальборке.

О немецко-польских правительственных консультациях, запланированных на 1 декабря, стало известно из объявления федеральной канцелярии. Кроме канцлера Фридриха Мерца и премьер-министра Дональда Туска в них примут участие министры обеих стран.

В составе польской делегации также будет министр иностранных дел Радослав Сикорский, подтвердил спикер МИД Мацей Вевьор. Известно, что темой межправительственных консультаций будут актуальные международные вопросы, в том числе касающиеся Украины.

Напомним, Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он, в частности, говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.

Однако немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил позицию Германии о том, что вопрос репараций уже закрыт.