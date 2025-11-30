WSJ: на переговорах во Флориде обсуждают график выборов в Украине

Одной из тем, которую украинская и американская делегации обсуждают во Флориде в воскресенье, являются сроки проведения выборов в Украине.

Об этом написало издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры касаются, среди прочего, графика выборов в Украине.

Кроме того, на них речь идет о возможности обмена территориями между Россией и Украиной и о других вопросах, которые оставались нерешенными между Белым домом и Киевом. Ранее в воскресенье издание Axios сообщило, что темами переговоров во Флориде являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины.

Переговоры во Флориде проходят после нескольких недель дипломатических усилий и переговоров, с тех пор как в сети появилась информация о "мирном плане" США.

Критики заявляли, что этот план слишком выгоден для России, что вызвало беспокойство в Киеве и среди ближайших союзников Украины в Европе.

На прошлой неделе Рубио провел первый раунд переговоров с украинскими чиновниками в Женеве, и обе стороны заявили, что достигли прогресса в разработке взаимоприемлемого мирного плана.

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который участвует в переговорах по "мирному плану" во Флориде, отметил конструктивность со стороны американской стороны.

Специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе и передаст ему результаты воскресных договоренностей.