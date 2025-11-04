Під час обвалу вежі у Римі постраждали громадяни Румунії, один з них помер

Румунський робітник, який у понеділок кілька годин перебував під завалами в Римі після часткового обвалу середньовічної вежі біля Колізею, помер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Чоловік був врятований екстреними службами пізно ввечері в понеділок, повідомив начальник поліції Риму Ламберто Джанніні.

Він провів під завалами близько 11 годин і помер у кареті швидкої допомоги. Лікарі намагалися реанімувати його протягом години після прибуття в лікарню, але безуспішно. Чоловікові було 66 років.

Другого робітника, також румуна, майже одразу витягли і госпіталізували з серйозними, але не небезпечними для життя травмами голови, а ще двоє робітників отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.

Вежа, яку планували перетворити на музей і конференц-зал, розташована посередині Віа деі Форі Імператорі, широкого проспекту, що веде від центральної площі Венеції до Колізею.

Будівля все ще стояла, але мала значні внутрішні пошкодження.

Колись у ній розташовувалися офіси мерії, але з 2006 року вона не використовувалася, і над нею працювали в рамках чотирирічного проєкту реконструкції, який має завершитися наступного року, повідомляє міська влада Риму.

У зв'язку з реставраційними роботами, що фінансуються ЄС, територія навколо вежі була закрита для пішоходів.

Будівля була зведена Папою Інокентієм III для своєї сім'ї на початку XIII століття і спочатку була вдвічі вищою, але була зменшена після пошкоджень від землетрусів у XIV і XVII століттях.

Обвал вежі стався в понеділок вдень.

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла для догани після заяв речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка пов’язала обвал із підтримкою Італією України, заявивши, що "доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна – від економіки до її веж – занепаде".