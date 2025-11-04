Во время обвала башни в Риме пострадали граждане Румынии, один из них умер

Румынский рабочий, который в понедельник несколько часов находился под завалами в Риме после частичного обвала средневековой башни возле Колизея, умер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Мужчина был спасен экстренными службами поздно вечером в понедельник, сообщил начальник полиции Рима Ламберто Джаннини.

Он провел под завалами около 11 часов и умер в карете скорой помощи. Врачи пытались реанимировать его в течение часа после прибытия в больницу, но безуспешно. Мужчине было 66 лет.

Второго рабочего, также румына, почти сразу вытащили и госпитализировали с серьезными, но не опасными для жизни травмами головы, а еще двое рабочих получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Башня, которую планировали превратить в музей и конференц-зал, расположена на полпути Виа деи Фори Императори, широкого проспекта, ведущего от центральной площади Венеции к Колизею.

Здание все еще стояло, но имело значительные внутренние повреждения.

Когда-то в нем располагались офисы мэрии, но с 2006 года оно не использовалось, и над ним работали в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен завершиться в следующем году, сообщают городские власти Рима.

В связи с реставрационными работами, финансируемыми ЕС, территория вокруг башни была закрыта для пешеходов.

Здание было возведено Папой Иннокентием III для своей семьи в начале XIII века и первоначально было вдвое выше, но было уменьшено после повреждений от землетрясений в XIV и XVII веках.

Обвал башни произо шел в понедельник днем.

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла для выговора после заявлений спикера МИД России Марии Захаровой, которая связала обвал с поддержкой Италией Украины, заявив, что "пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна – от экономики до ее башен – придет в упадок".