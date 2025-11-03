ЗМІ: МЗС Італії викликало посла РФ після того, як Захарова висміяла обвал вежі в Римі

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла для догани після заяв речниці МЗС Росії Марії Захарової про обвал частини середньовічної вежі Конті в центрі Рима.

Про це повідомляє агентство ANSA із посиланням на дані співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Захарова раніше пов’язала інцидент із підтримкою Італією України, заявивши, що "доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна – від економіки до її веж – занепаде".

В італійському МЗС різко відреагували на ці слова, назвавши їх "брудними й тривожними" та заявивши, що вони "підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво".

"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи не подумає радіти, спекулювати на інциденті, трагедії, в якій ми, італійський народ, все ще перебуваємо. Італія завжди і в будь-якому випадку висловлюватиме солідарність і дружбу найслабшим, тим, хто перебуває в скрутному становищі, тим, хто зазнає нападів. Ось чому ми підтримуємо український народ", – заявили співрозмовники агентства у МЗС.

Відтак за словами джерел, російський посол в Італії Алєксєй Парамонов був викликаний до Міністерства закордонних справ Італії для офіційної догани.

Нещодавно у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.

Пізніше на місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.