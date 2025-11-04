В партии Мерца хотят в первую очередь депортировать нетрудоустроенных сирийцев

В Германии парламентская фракция правящего блока ХДС/ХСС хочет подкрепить свою риторику по депортации в Сирию быстрыми действиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Александер Тром, представитель фракции по вопросам внутренней политики, призвал к быстрой депортации в Сирию, сосредоточившись в первую очередь на безработных и осужденных преступниках.

"Для ХДС и ХСС депортация в Сирию является главным приоритетом", – заявил он.

"Недавний случай с 22-летним подозреваемым в симпатиях к ИГИЛ, который якобы планировал теракт в Берлине, демонстрирует, насколько это правильно и важно", – сказал политик.

Тром добавил, что это справедливо и предусмотрено международным законодательством о защите беженцев, что искатели убежища должны возвращаться в свои страны, как только опасность минует.

"Мы говорим о временной защите. Общественность ожидает, что вскоре начнется возвращение в Дамаск. Те, кто не работает здесь, не интегрирован, совершает преступления или только недавно прибыл, должны вернуться домой первыми", – заявил он.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль открыто выразил сомнение, учитывая массовые разрушения в Сирии, что большое количество сирийских беженцев добровольно вернется туда в краткосрочной перспективе. "Для людей здесь практически невозможно жить по-настоящему достойной жизнью", – сказал министр во время визита в Харасту, сильно разрушенный пригород Дамаска.

Министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС) и канцлер Фридрих Мерц (ХДС), однако, настаивают на депортации. "Гражданская война в Сирии закончилась. Сейчас нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища в Германии, и поэтому мы можем начать депортацию", – заявил Мерц в понедельник в Хусуме на совместной пресс-конференции с министром-президентом земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером.

Как сообщалось, Мерц пригласил временного президента Сирии в Германию для обсуждения депортаций.

Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.