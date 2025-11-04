СМИ: США направили Совбезу ООН проект резолюции по международным силам в Газе

США в понедельник направили нескольким членам Совета безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Проект резолюции с пометкой "Чувствительный, но не секретный" предоставит США и другим странам-участницам широкие полномочия для управления Газой и обеспечения безопасности до конца 2027 года с возможностью продления срока действия после этого.

Документ станет основой для переговоров между членами Совбеза ООН, которые состоятся в ближайшие дни, с целью голосования за его создание в ближайшие недели и развертывания первых войск в Газе до января, сообщил Axios американский чиновник.

По словам собеседника портала, международные силы безопасности (ISF) будут "силами принуждения, а не миротворческими силами".

В состав сил войдут войска из нескольких стран-участниц, и они будут созданы по согласованию с "Советом мира" Газы, который, по идее президента США Дональда Трампа, возглавит он сам.

На ISF будет возложена задача обеспечить безопасность границ Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданское население и гуманитарные коридоры, а также готовить новую палестинскую полицию, с которой она будет сотрудничать в выполнении своей миссии.

ISF также "стабилизирует ситуацию с безопасностью в Газе, обеспечивая процесс демилитаризации сектора Газы, включая уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также постоянный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок", – говорится в проекте.

Это означает, что мандат включает разоружение ХАМАС, если группировка или ее элементы не сделают этого добровольно.

В проекте также указано, что ISF возьмет на себя "дополнительные задачи, которые могут быть необходимы для поддержания соглашения по Газе".

Цель ISF – обеспечить безопасность в Газе во время переходного периода, в течение которого Израиль должен постепенно вывести свои войска из дополнительных частей Газы, а Палестинская администрация должна провести реформы, что позволит ей взять под контроль Газу в долгосрочной перспективе.

Размещение международных сил в секторе Газы является одним из пунктов соглашения о прекращении огня между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем.

Отметим, 13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сейчас администрация Трампа прилагает усилия для сохранения соглашения по сектору Газы, которое оказалось под угрозой из-за обстрелов Израилем позиций ХАМАС.