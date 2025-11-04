Ірландія обмежить строк проживання в державному житлі для новоприбулих з України 30 днями

Новоприбулим з України до Ірландії буде дозволено перебувати в державному житлі лише 30 днів.

Відповідні зміни узгоджені підкомітетом Кабінету міністрів Ірландії 3 листопада ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

До цього часу люди, які тікали від війни в Україні, могли залишатися в державному житлі протягом 90 днів.

Комітет заслухав інформацію про те, що за умови збереження поточних тенденцій, коли близько 50 осіб щодня потребують 90-денного розміщення, загальна кількість наявних місць може бути вичерпана вже цього місяця.

З лютого 2022 року понад 120 тисяч осіб, які рятуються від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії, при цьому, за оцінками, 83 тисячі осіб залишаються резидентами держави.

Також була досягнута принципова домовленість про те, що шукачі притулку, які працюють, повинні будуть робити щотижневий фінансовий внесок для покриття витрат на проживання в державі.

Однак тепер міністр юстиції Джим О'Каллаган і державний міністр Колм Брофі будуть працювати над тим, як ця пропозиція буде реалізована.

Очікується, що протягом наступних кількох тижнів вона буде розглянута лідерами урядових партій перед тим, як буде подана на розгляд Кабінету міністрів для остаточного затвердження.

Раніше О'Каллаган заявив, що вважає пропозицію стягувати орендну плату з осіб, які проживають у центрах IPAS і працюють, "доречною".

Розглядаються внески в розмірі від 15 до 238 євро на тиждень, залежно від заробітку.

Вважається, що впровадження такої системи може зайняти від 9 до 12 місяців.

"Зрештою, це питання буде вирішувати уряд, але ми рекомендуємо ці пропозиції, і ми вважаємо, що вони є доцільними", – сказав О'Каллаган.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він кількістю українців, які приїжджають до Ірландії останнім часом, і які плани щодо вирішення цієї проблеми, міністр визнав значне збільшення кількості прибуттів до країни з вересня.

"Очевидно, що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо, тому що у нас є лише певна кількість вільних місць. Якщо кількість мігрантів продовжуватиме зростати, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла", – сказав він.

У записці Міністерства юстиції Ірландії, що просочилася в ЗМІ, йдеться про те, що щонайменше 50 українців прибувають до Ірландії щодня, і це після того, як Україна змінила своє законодавство, дозволивши чоловікам у віці від 18 до 22 років залишати країну.

О'Каллаган зазначив, що порівняно з іншими країнами Європи, Ірландія є більш щедрою щодо житла, яке пропонується шукачам міжнародного захисту і тим, хто шукає тимчасового захисту з України.

Нагадаємо, з початку вересня, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1000 в середині вересня. У жовтні ці показники зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1400 до майже 1800 на тиждень.