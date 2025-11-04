Ирландия ограничит срок проживания в жилье от государства для новоприбывших из Украины 30 днями

Новоприбывшим из Украины в Ирландию будет разрешено находиться в государственном жилье только 30 дней.

Соответствующие изменения согласованы подкомитетом Кабинета министров Ирландии 3 ноября вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

До этого люди, бежавшие от войны в Украине, могли оставаться в государственном жилье в течение 90 дней.

Комитет заслушал информацию о том, что при условии сохранения текущих тенденций, когда около 50 человек ежедневно нуждаются в 90-дневном размещении, общее количество имеющихся мест может быть исчерпано уже в этом месяце.

С февраля 2022 года более 120 тысяч человек, спасающихся от войны в Украине, получили временную защиту в Ирландии, при этом, по оценкам, 83 000 человек остаются резидентами государства.

Также была достигнута принципиальная договоренность о том, что работающие искатели убежища должны будут делать еженедельный финансовый взнос для покрытия расходов на проживание в государстве.

Однако теперь министр юстиции Джим О'Каллаган и государственный министр Колм Брофи будут работать над тем, как это предложение будет реализовано.

Ожидается, что в течение следующих нескольких недель оно будет рассмотрено лидерами правительственных партий перед тем, как будет представлено на рассмотрение Кабинета министров для окончательного утверждения.

Ранее О'Каллаган заявил, что считает предложение взимать арендную плату с лиц, проживающих в центрах IPAS и работающих, "уместным".

Рассматриваются взносы в размере от 15 до 238 евро в неделю, в зависимости от заработка.

Считается, что внедрение такой системы может занять от 9 до 12 месяцев.

"В конце концов, этот вопрос будет решать правительство, но мы рекомендуем эти предложения, и мы считаем, что они целесообразны", – сказал О'Каллаган.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он количеством украинцев, приезжающих в Ирландию в последнее время, и какие есть планы по решению этой проблемы, министр признал значительное увеличение количества прибытий в страну с сентября.

"Очевидно, что это оказывает давление на доступность жилья, которое мы предоставляем, потому что у нас есть определенное количество свободных мест. Но если количество мигрантов будет продолжать расти, как мы видели в сентябре и октябре, нам придется искать больше жилья", – сказал он.

В записке Министерства юстиции Ирландии, просочившейся в СМИ, говорится о том, что по меньшей мере 50 украинцев прибывают в Ирландию ежедневно, и это после того, как Украина изменила свое законодательство, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну.

О'Каллаган отметил, что по сравнению с другими странами Европы, Ирландия более щедра в отношении жилья, которое предлагается искателям международной защиты, в том числе тем, кто ищет временной защиты из Украины.

Напомним, с начала сентября, когда Украина разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, в Швейцарии резко возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной категории.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1000 в середине сентября. В октябре эти показатели выросли еще больше: в последнее время они составляли от 1400 до почти 1800 в неделю.