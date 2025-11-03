У Швейцарії різко зросла кількість українців 18-22 років, які просять про захист

З початку вересня, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

За даними Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), через кілька днів після вступу в силу в серпні нових правил виїзду для українців віком від 18 до 22 років кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі.

Якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму в 185 у середині жовтня.

За даними SEM, збільшення кількості заяв на отримання статусу захисту S, зареєстрованих у Швейцарії з вересня, головним чином пов'язане зі збільшенням кількості заяв від представників цієї групи. Наразі вони становлять близько 30% усіх заяв.

Однак, за даними SEM, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років минув.

Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Прикордонна служба Польща після цього зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українців віком від 18 до 22 років.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1000 в середині вересня. У жовтні ці показники зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1400 до майже 1800 на тиждень.