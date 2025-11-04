В Британії криміналізують порно зі сценами удушення

У Великій Британії порнографія, в якій присутні сцени удушення, буде криміналізована, а технологічні платформи будуть зобов'язані за законом запобігати перегляду таких матеріалів.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Відповідно до поправок до законопроєкту про злочини та поліцейську діяльність, поданого до британського парламенту в понеділок, володіння або публікація порнографії, що містить сцени задушення, стане кримінальним злочином.

Криміналізацію порнороликів такого типу вирішили впровадити після рекомендації урядового огляду порнографії, в якому було встановлено, що вона сприяє утвердженню удушення як "сексуальної норми".

Незалежний огляд порнографії, проведений баронесою Габбі Бертін на замовлення колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака і опублікований в лютому цього року, рекомендував заборонити порнографію, в якій присутнє удушення.

Дослідження показують, що удушення не є безпечною практикою. Хоча воно часто не залишає видимих пошкоджень, нестача кисню, навіть протягом дуже короткого часу, викликає зміни в крихких структурах мозку.

Численні дослідження спеціально показали зміни в мозку у жінок, яких неодноразово "душили" під час сексу, включаючи ознаки пошкодження мозку і порушення в півкулях мозку, пов'язані з депресією і тривогою.

Через ці небезпеки нелетальні задушення були визнані кримінальним злочином в рамках Закону про домашнє насильство 2021 року.

Заборона на відео з удушенням накладе на порносайти зобов’язання за законом забезпечити, щоб користувачі з Великої Британії не бачили подібні матеріали.

Міністерство юстиції заявило, що це може включати використання компаніями автоматизованих систем для запобігання виявленню і приховування зображень, інструментів модерації або суворішої політики щодо контенту.

Ті, хто не вживе заходів, будуть піддані штрафам у розмірі до 18 млн фунтів стерлінгів від Ofcom.

Влітку повідомляли про розслідування у Британії щодо чотирьох компаній, які керують 34 порнографічними сайтами, на предмет дотримання правил перевірки віку.

А у травні Єврокомісія почала розслідування щодо чотирьох порносайтів, серед яких Pornhub, з приводу дотримання ними вимоги про перевірку віку користувачів, як передбачає Акт про цифрові послуги.