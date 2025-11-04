В Британии криминализируют порно со сценами удушения

В Великобритании порнография, в которой присутствуют сцены удушения, будет криминализирована, а технологические платформы будут обязаны по закону предотвращать просмотр таких материалов.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Согласно поправкам к законопроекту о преступлениях и полицейской деятельности, поданного в британский парламент в понедельник, владение или публикация порнографии, содержащей сцены удушения, станет уголовным преступлением.

Криминализацию порнороликов такого типа решили внедрить после рекомендации правительственного обзора порнографии, в котором было установлено, что она способствует утверждению удушения как "сексуальной нормы".

Независимый обзор порнографии, проведенный баронессой Габби Бертин по заказу бывшего премьер-министра Риши Сунака и опубликованный в феврале этого года, рекомендовал запретить порнографию, в которой присутствует удушение.

Исследования показывают, что удушение не является безопасной практикой. Хотя оно часто не оставляет видимых повреждений, недостаток кислорода, даже в течение очень короткого времени, вызывает изменения в хрупких структурах мозга.

Многочисленные исследования специально показали изменения в мозге у женщин, которых неоднократно "душили" во время секса, включая признаки повреждения мозга и нарушения в полушариях мозга, связанные с депрессией и тревогой.

Из-за этих опасностей не летальные удушения были признаны уголовным преступлением в рамках Закона о домашнем насилии 2021 года.

Запрет на видео с удушением наложит на порносайты обязательства по закону обеспечить, чтобы пользователи из Великобритании не видели подобные материалы.

Министерство юстиции заявило, что это может включать использование компаниями автоматизированных систем для предотвращения обнаружения и сокрытия изображений, инструментов модерации или более строгой политики в отношении контента.

Те, кто не примет меры, будут подвергнуты штрафам в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов от Ofcom.

Летом сообщалось о расследовании в Британии в отношении четырех компаний, которые управляют 34 порнографическими сайтами, на предмет соблюдения правил проверки возраста.

А в мае Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех порносайтов, среди которых Pornhub, по поводу соблюдения ими требования о проверке возраста пользователей, как предусматривает Акт о цифровых услугах.