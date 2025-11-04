Укр Рус Eng

Румунія підняла в повітря чотири винищувачі через російські удари по Одещині

Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 10:20 — Іванна Костіна

4 листопада Міністерство оборони Румунії оголосило, що у зв'язку атаками РФ  на північ від Дунаю було піднято в повітря чотири літаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Командири літаків мали дозвіл на "ураження повітряних цілей у разі їхнього входження в національний повітряний простір", але жодних несанкціонованих вторгнень виявлено не було.

"У ніч з 3 на 4 листопада сили Російської Федерації здійснили два напади на українську портову інфраструктуру, розташовану на річці Дунай. В результаті цих дій на українському березі спостерігалися численні вибухи", – йдеться в повідомленні Міноборони.

За сигналами, виявленими системами спостереження, о 00.17 були підняті в повітря два літаки F-16, дислоковані на авіабазі "Фетешть", а о 02.45 – два німецькі літаки Eurofighter Typhoon, дислоковані на авіабазі "Михаїл Когелнічану", для проведення спостережень та забезпечення безпеки повітряного простору країни.

"Командування місії мало дозвіл на ураження повітряних цілей, якщо вони входили в національний повітряний простір і загрожували безпеці румунських громадян. Жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії не було виявлено, і жодних залишків літальних апаратів на території країни не було виявлено", – заявили у відомстві.

Міністерство національної оборони "рішуче засуджує напади Російської Федерації на українську цивільну інфраструктуру, дії, які є серйозним порушенням міжнародного права і загрозою регіональній безпеці". Румунія залишається в постійному контакті з союзниками по НАТО і Європейським Союзом і зберігає високий рівень пильності і реагування.

Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.

Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

15 жовтня румунський міністр оборони Йонуц Моштяну підтвердив готовність країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір Румунії.

