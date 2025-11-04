Румыния подняла в воздух четыре истребителя из-за российских ударов по Одесской области

4 ноября Министерство обороны Румынии объявило, что в связи атаками РФ к северу от Дуная были подняты в воздух четыре самолета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Командиры самолетов имели разрешение на "поражение воздушных целей в случае их вхождения в национальное воздушное пространство", но никаких несанкционированных вторжений обнаружено не было.

"В ночь с 3 на 4 ноября силы Российской Федерации совершили два нападения на украинскую портовую инфраструктуру, расположенную на реке Дунай. В результате этих действий на украинском берегу наблюдались многочисленные взрывы", – говорится в сообщении Минобороны.

По сигналам, обнаруженным системами наблюдения, в 00.17 были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированные на авиабазе "Фетешть", а в 02.45 – два немецких самолета Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе "Михаил Когелничану", для проведения наблюдений и обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

"Командование миссии имело разрешение на поражение воздушных целей, если они входили в национальное воздушное пространство и угрожали безопасности румынских граждан. Никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не было обнаружено, и никаких остатков летательных аппаратов на территории страны не было обнаружено", – заявили в ведомстве.

Министерство национальной обороны "решительно осуждает нападения Российской Федерации на украинскую гражданскую инфраструктуру, действия, которые являются серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности". Румыния остается в постоянном контакте с союзниками по НАТО и Европейским Союзом и сохраняет высокий уровень бдительности и реагирования.

Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

15 октября румынский министр обороны Йонуц Моштяну подтвердил готовность страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство Румынии.