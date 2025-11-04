Укр Рус Eng

Румыния подняла в воздух четыре истребителя из-за российских ударов по Одесской области

Новости — Вторник, 4 ноября 2025, 10:20 — Иванна Костина

4 ноября Министерство обороны Румынии объявило, что в связи атаками РФ к северу от Дуная были подняты в воздух четыре самолета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Командиры самолетов имели разрешение на "поражение воздушных целей в случае их вхождения в национальное воздушное пространство", но никаких несанкционированных вторжений обнаружено не было.

"В ночь с 3 на 4 ноября силы Российской Федерации совершили два нападения на украинскую портовую инфраструктуру, расположенную на реке Дунай. В результате этих действий на украинском берегу наблюдались многочисленные взрывы", – говорится в сообщении Минобороны.

По сигналам, обнаруженным системами наблюдения, в 00.17 были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированные на авиабазе "Фетешть", а в 02.45 – два немецких самолета Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе "Михаил Когелничану", для проведения наблюдений и обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

"Командование миссии имело разрешение на поражение воздушных целей, если они входили в национальное воздушное пространство и угрожали безопасности румынских граждан. Никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не было обнаружено, и никаких остатков летательных аппаратов на территории страны не было обнаружено", – заявили в ведомстве.

Министерство национальной обороны "решительно осуждает нападения Российской Федерации на украинскую гражданскую инфраструктуру, действия, которые являются серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности". Румыния остается в постоянном контакте с союзниками по НАТО и Европейским Союзом и сохраняет высокий уровень бдительности и реагирования.

Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

15 октября румынский министр обороны Йонуц Моштяну подтвердил готовность страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Война с РФ
Реклама: