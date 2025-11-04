ЄС узгодив позитивний для України звіт про розширення, уникне тези про "розворот" реформ

Щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, був узгоджений між інституціями ЄС у редакції, що позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

Цю інформацію підтвердили численні джерела "Європейської правди" у профільних інституціях України та ЄС, також про це свідчать документи, що є у розпорядженні "ЄП".

В Європейській комісії пояснили, що документ "збалансований" і підтверджує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до ЄС, разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Прогрес двох останніх – вищий, стверджують у ЄК.

Утім, показники України також є позитивними, а прогрес реформ за рік оцінений вище, ніж у два попередні роки, відколи Україна увійшла до пакета розширення.

"Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху, незважаючи на ескалацію триваючої загарбницької війни Росії, включаючи значне збільшення кількості російських повітряних атак на міста і цивільні об'єкти, що призвело до збільшення кількості жертв серед цивільного населення", – йдеться, зокрема, у погодженому тексті звіту.

Примітно, що за "фундаментальними" главами 23 та 24, що включають також судочинство та боротьбу з корупцією, Україна отримала точно таку оцінку, як і минулого року – "певний прогрес". Цього вдалося досягнути за рахунок інших індикаторів, ніж антикорупція, бо по ній ЄК констатувала "обмежений прогрес" і підкреслила, що спроба підірвати незалежність антикорупційних інституцій була дуже швидко "розвернута".

Також автори документа уникнули вживання терміну "розворот реформ" щодо подій липня, лише зауважили, що Києву треба не допустити розвороту у майбутньому.

Кілька джерел окремо висловили здивування "зливом" в агенції Reuters про те, що звіт нібито містить твердження про "негативні тренди" в Україні. Це повідомлення є хибним, таких цитат у документі, узгодженому ще минулого тижня (і який є у розпорядженні "ЄП"), немає.

Представник України при ЄС Всеволод Ченцов у відповідь на запит "ЄвроПравди" з цього приводу заявив, що "був пробрифінгований Єврокомісією і отримав запевнення, що такі фрази у звіті відсутні; а робота над комунікацією ЄК ще триває". Офіційно Єврокомісія оприлюднить пакет документів 4 листопада по обіді.

Утім, звіт щодо України дійсно містить критику дій України у сфері протидії корупції у липні, та фразу про те, що "надмірний тиск на антикорупційні органи (досі) залишається предметом занепокоєння (з боку ЄС)".

Загалом ЄС не знайшов жодного розділу переговорів, де Україна не показала би прогресу за минулий рік. За різними главами він коливається від "обмеженого" до "доброго".

"Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".

Про звіт минулого року читайте у статті "Від "корупції" до телемарафону: як ЄС оцінює готовність України до вступу".