ЕС согласовал позитивный для Украины отчет о расширении, избежит тезиса о "развороте" реформ

Ежегодный отчет о расширении, который Еврокомиссия составляет для всех стран-кандидатов, был согласован между институтами ЕС в редакции, положительно оценивающей прогресс реформ в Украине.

Эту информацию подтвердили многочисленные источники "Европейской правды" в профильных институтах Украины и ЕС, также об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении "ЕП".

В Еврокомиссии объяснили, что документ "сбалансированный" и подтверждает, что Украина вошла в четверку стран, которые движутся в ЕС, вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией. Прогресс двух последних – выше, утверждают в ЕК.

Впрочем, показатели Украины также являются положительными, а прогресс реформ за год оценен выше, чем в два предыдущих года, с тех пор как Украина вошла в пакет расширения.

"Украина продолжает демонстрировать незаурядную стойкость и преданность своему европейскому пути, несмотря на эскалацию продолжающейся захватнической войны России, включая значительное увеличение количества российских воздушных атак на города и гражданские объекты, что привело к увеличению количества жертв среди гражданского населения", – говорится, в частности, в согласованном тексте отчета.

Примечательно, что по "фундаментальным" главам 23 и 24, включающим также судопроизводство и борьбу с коррупцией, Украина получила точно такую оценку, как в прошлом году – "определенный прогресс". Этого удалось достичь за счет других индикаторов, чем антикоррупция, потому что по ней ЕК констатировала "ограниченный прогресс" и подчеркнула, что попытка подорвать независимость антикоррупционных институтов была очень быстро "развернута".

Также авторы документа избежали использования термина "разворот реформ" в отношении событий июля, лишь отметили, что Киеву нужно не допустить разворота в будущем.

Несколько источников отдельно выразили удивление "сливом" в агентстве Reuters о том, что отчет якобы содержит утверждение о "негативных трендах" в Украине. Это сообщение является ложным, таких цитат в документе, согласованном еще на прошлой неделе (и который есть в распоряжении "ЕП"), нет.

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов в ответ на запрос "ЕвроПравды" по этому поводу заявил, что "был пробрифингован Еврокомиссией и получил заверения, что такие фразы в отчете отсутствуют; а работа над коммуникацией ЕК еще продолжается". Официально Еврокомиссия обнародует пакет документов 4 ноября после обеда.

Впрочем, отчет по Украине действительно содержит критику действий Украины в сфере противодействия коррупции в июле, и фразу о том, что "чрезмерное давление на антикоррупционные органы (до сих пор) остается предметом беспокойства(со стороны ЕС)".

В целом ЕС не нашел ни одного раздела переговоров, где Украина не показала бы прогресса за прошлый год. По разным главам он колеблется от "ограниченного" до "хорошего".

"Европейская правда" готовит более детальный анализ отчета после его обнародования.

Стоит отметить, что в экспертном сообществе ждали критического документа от ЕК, об этом читайте в статье "Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии".

Об отчете прошлого года читайте в статье "От "коррупции" до телемарафона: как ЕС оценивает готовность Украины к вступлению".