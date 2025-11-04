Румынские города один за другим отказываются от салютов на Новый год ради животных

Констанца стала еще одним крупным румынским городом, который отказался от новогодних фейерверков, заботясь о благополучии животных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В новогоднюю ночь местные власти в городе Констанца больше не будут организовывать традиционный фейерверк. Решение было принято с целью защиты животных, а также окружающей среды.

Фейерверки могут вызвать панику и сильный стресс у животных, особенно у собак, и, кроме того, специалисты по охране окружающей среды отмечают, что они могут загрязнять воздух.

Такие решения приняли мэрии нескольких городов Румынии. Среди них Ясы, Клуж-Напока, Брашов, Плоешти, а теперь и Констанца. В большинстве городов по всей стране эти фейерверки будут заменены световыми и беспилотными шоу.

Запрет на использование фейерверков поддержало большинство депутатов Сената Нидерландов на заседании в июле после того, как в апреле соответствующую инициативу одобрила Палата депутатов.

После решения парламента Нидерландов государственный секретарь по вопросам инфраструктуры должен был подготовить юридическое решение и определить условия, которые должны соблюдать организации, чтобы организовывать фейерверки. Запрет должен вступить в силу с начала 2027 года.

Спасательные службы и муниципалитеты Нидерландов уже длительное время призывали к запрету фейерверков из-за большого количества инцидентов во время новогодних праздников.