Молдова фіксує зростання кількості фейкових повідомлень про замінування

Протягом останніх років Молдова зіткнулася зі значним зростанням кількості фейкових повідомлень про замінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Moldova.

За даними поліції, з січня 2022 року по вересень 2025 року було зареєстровано 389 фейкових повідомлень про бомби. Найбільша кількість випадків – 182 – припала на 2022 рік, коли одне з повідомлень одночасно стосувалося понад 40 населених пунктів.

Після сплеску в 2022 році кількість таких інцидентів скоротилася: 106 випадків у 2023-му, 67 – у 2024-му і 34 – за перші дев'ять місяців 2025 року.

Повідомлення стосувалися державних установ, судів, аеропорту та місць з великим напливом людей, що призводило до евакуацій, призупинення діяльності та постійної мобілізації структур реагування.

Водночас ідентифікація зловмисників стає все складнішою, зокрема через сучасні технології, які дозволяють змінювати ідентифікаційні дані з'єднання.

При цьому багато таких повідомлень збігалися в часі з напруженими політичними та судовими процесами в Молдові, включаючи слухання у гучних справах про корупцію.

На думку експертів, метою таких дій є перевантаження державних установ, порушення нормального функціонування державних служб та перевірка здатності влади реагувати в умовах гібридного тиску в регіоні.

Нагадаємо, 31 жовтня по всій території Сербії призупинили пасажирські залізничні перевезення після того, як до залізничної компанії "Србијавоз" надійшов анонімний дзвінок про наявність вибухових пристроїв на всіх пасажирських поїздах в країні.

Повідомляли також, що громадянина Швейцарії, якого повʼязали із серією погроз про замінування установ в Австрії у жовтні 2024 року, засудили до двох років умовного позбавлення волі.