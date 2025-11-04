Молдова фиксирует рост количества фейковых сообщений о минировании

В последние годы Молдова столкнулась со значительным ростом количества фейковых сообщений о заминировании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Moldova.

По данным полиции, с января 2022 года по сентябрь 2025 года было зарегистрировано 389 фейковых сообщений о бомбах. Наибольшее количество случаев – 182 – пришлось на 2022 год, когда одно из сообщений одновременно касалось более 40 населенных пунктов.

После всплеска в 2022 году количество таких инцидентов сократилось: 106 случаев в 2023-м, 67 – в 2024-м и 34 – за первые девять месяцев 2025 года.

Сообщения касались государственных учреждений, судов, аэропорта и мест с большим наплывом людей, что приводило к эвакуациям, приостановке деятельности и постоянной мобилизации структур реагирования.

В то же время идентификация злоумышленников становится все сложнее, в частности из-за современных технологий, которые позволяют менять идентификационные данные соединения.

При этом многие такие сообщения совпадали по времени с напряженными политическими и судебными процессами в Молдове, включая слушания по громким делам о коррупции.

По мнению экспертов, цель таких действий – перегрузка государственных учреждений, нарушение нормального функционирования государственных служб и проверка способности власти реагировать в условиях гибридного давления в регионе.

Напомним, 31 октября по всей территории Сербии приостановили пассажирские железнодорожные перевозки после того, как в железнодорожную компанию "Србијавоз" поступил анонимный звонок о наличии взрывных устройств на всех пассажирских поездах в стране.

Сообщалось также, что гражданина Швейцарии, которого связали с серией угроз о минировании учреждений в Австрии в октябре 2024 года, приговорили к двум годам условного лишения свободы.