Китай закликав Німеччину не виносити на публіку суперечки між країнами

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Німеччину уникати публічного висвітлення тимчасових розбіжностей на тлі того, як Берлін відклав запланований візит міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, Ван Ї в телефонній розмові закликав свого німецького колегу не займатися "мікрофонною дипломатією".

Він також сказав, що Німеччина повинна утриматися від "безпідставних звинувачень, які суперечать фактам".

За словами китайського міністра, обидві країни повинні створити "стабільнішу і стійкішу політичну основу", щоб зберегти відносини на правильному шляху.

Китай і Німеччина, відповідно друга і третя за величиною економіки світу, традиційно мають тісні відносини, особливо в економічній сфері.

Однак останніми роками відносини між країнами погіршилися через безліч питань, від звинувачень Пекіна в недобросовісних торговельних практиках до порушень прав людини.

Нещодавно стало відомо, що Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.

Водночас за підсумками розмови зі своїм китайським колегою Вадефуль заявив про намір здійснити відкладений візит до Китаю найближчим часом.