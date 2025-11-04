Китай призвал Германию не выносить на публику споры между странами

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Германию избегать публичного освещения временных разногласий на фоне того, как Берлин отложил запланированный визит министра иностранных дел Йоханна Вадефуля.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Как указано, Ван И в телефонном разговоре призвал своего немецкого коллегу не заниматься "микрофонной дипломатией".

Он также сказал, что Германия должна воздержаться от "безосновательных обвинений, которые противоречат фактам".

По словам китайского министра, обе страны должны создать "более стабильную и устойчивую политическую основу", чтобы сохранить отношения на правильном пути.

Китай и Германия, соответственно вторая и третья по величине экономики мира, традиционно имеют тесные отношения, особенно в экономической сфере.

Однако в последние годы отношения между странами ухудшились из-за множества вопросов, от обвинений Пекина в недобросовестных торговых практиках до нарушений прав человека.

Недавно стало известно, что Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было обещано достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.

В то же время по итогам разговора со своим китайским коллегой Вадефуль заявил о намерении совершить отложенный визит в Китай в ближайшее время.