У Римі почали розслідування через обвал середньовічної вежі

У Римі почали розслідування щодо недбалості та неумисного вбивства після обвалу середньовічної вежі, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Прокуратура Рима розпочала розслідування щодо неумисного вбивства та можливої недбалості у зв’язку з обвалом середньовічної вежі Торре деі Конті біля Колізею, внаслідок якого загинув один з працівників – учасник реставраційних робіт.

У рамках розслідування вже опитали керівників проєкту та працівників, які були на місці під час події.

Нагадаємо, румунського працівника Октая Строїчі 11 годин рятували з-під завалів. Тривалий час він був у свідомості і спілкувався з рятувальниками, але помер дорогою до лікарні, попри зусилля медиків. Крім нього постраждали ще троє робітників.

Будівля була зведена Папою Інокентієм III для своєї сім'ї на початку XIII століття і спочатку була вдвічі вищою, але була зменшена після пошкоджень від землетрусів у XIV і XVII століттях.

Вежа з 2007 року була закрита через її аварійний стан, на її реконструкцію та перетворення на культурний центр надали значні кошти з бюджету ЄС.

Фактичні роботи почалися у червні 2025 року. Аналіз перед початком робіт не виявив застережень щодо безпечності їхнього виконання.

Нагадаємо, МЗС Італії викликало російського посла після заяв речниці МЗС Росії, яка пов’язала обвал із підтримкою Італією України, заявивши, що "доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна – від економіки до її веж – занепаде".