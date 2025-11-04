В Риме начали расследование из-за обвала средневековой башни

В Риме начали расследование относительно халатности и непредумышленного убийства после обвала средневековой башни, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Прокуратура Рима начала расследование относительно непредумышленного убийства и возможной халатности в связи с обвалом средневековой башни Торре деи Конти возле Колизея, в результате которого погиб один из работников – участник реставрационных работ.

В рамках расследования уже опросили руководителей проекта и работников, которые были на месте во время происшествия.

Напомним, румынского работника Октая Строичи 11 часов спасали из-под завалов. Долгое время он был в сознании и общался со спасателями, но умер по дороге в больницу, несмотря на усилия медиков. Кроме него, пострадали еще трое рабочих.

Здание было возведено Папой Иннокентием III для своей семьи в начале XIII века и первоначально было вдвое выше, но было уменьшено после повреждений от землетрясений в XIV и XVII веках.

Башня с 2007 года была закрыта из-за ее аварийного состояния, на ее реконструкцию и превращение в культурный центр предоставили значительные средства из бюджета ЕС.

Фактические работы начались в июне 2025 года. Анализ перед началом работ не выявил оговорок относительно безопасности их выполнения.

Напомним, МИД Италии вызвал российского посла после заявлений пресс-секретаря МИД России, которая связала обвал с поддержкой Италией Украины, заявив, что "пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна – от экономики до ее башен – придет в упадок".