Білорусь поскаржилася комісару ООН на закриття кордонів країнами ЄС

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета на зустрічі з верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком у Женеві поскаржився на закриття пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС.

Про це повідомила пресслужба білоруського МЗС, пише "Європейська правда".

Представник білоруського зовнішньополітичного відомства, зокрема, розповів комісару ООН про "погіршення ситуації в окремих країнах Євросоюзу".

Крім того, Секрета побідкався через "кричущі порушення, пов'язані із закриттям кордонів Польщею, Литвою та Латвією".

"Підкреслено важливість критичного та об'єктивного підходу з боку ООН до оцінки порушень прав людини в країнах Заходу", – йдеться у заяві.

Європейський Союз неодноразово звинувачував владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року. Паркан на кордоні звели, щоб протидіяти нелегальній міграції. Низку КПП на кордоні з Білоруссю закрили.

Своєю чергою Литва 27 жовтня оголосила про безстрокове закриття кордону з Білоруссю після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів з Білорусі, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Згодом вирішили, що кордон буде закритий до 30 листопада, після чого рішення переглянуть. Пункт пропуску "Шальчинінкай" буде закритий повністю, а через пункт "Медінінкай" буде здійснюватися пропуск окремих категорій, для яких зробили виняток.