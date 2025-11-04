Беларусь пожаловалась комиссару ООН на закрытие границ странами ЕС

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком в Женеве пожаловался на закрытие пунктов пропуска на границах со странами ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД, пишет "Европейская правда".

Белорусский чиновник также рассказал комиссару ООН об "ухудшении ситуации в отдельных странах Евросоюза".

Кроме того, Секрета пожаловался из-за "вопиющих нарушений, связанных с закрытием границ Польшей, Литвой и Латвией".

"Подчеркнута важность критического и объективного подхода со стороны ООН к оценке нарушений прав человека в странах Запада", – говорится в заявлении.

Европейский Союз неоднократно обвинял власти Беларуси в использовании мигрантов как политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону, действие которой продлили до декабря 2025 года. Забор на границе возвели, чтобы противодействовать нелегальной миграции. Ряд КПП на границе с Беларусью закрыли.

В свою очередь Литва 27 октября объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов из Беларуси, что сорвало работу литовских аэропортов.

Впоследствии решили, что граница будет закрыта до 30 ноября, после чего решение пересмотрят. Пункт пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, а через пункт "Медининкай" будет осуществляться пропуск отдельных категорий, для которых сделали исключение.