Глава Євроради вірить у вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що бачить шанси для Чорногорії виконати її амбітну ціль і вступити до ЄС у найближчі три роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на публічному саміті щодо розширення ЄС 4 листопада.

Антоніу Кошта зазначив, що Чорногорія "зробила найбільший прогрес" у євроінтеграційних реформах.

"Їхня амбітна мета – закрити переговори до кінця 2026 року – на сьогодні виглядає реалістичною, якщо вони продовжать настільки ж віддану та інтенсивну роботу над необхідними реформами. І я вірю, що у 2028 році Чорногорія може стати 28-м членом ЄС", – сказав Антоніу Кошта.

Раніше про прагнення Чорногорії стати 28-м членом ЄС до 2028 року говорив прем’єр країни Мілойко Спаїч.

Єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос також допустила можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.