Глава Евросовета верит во вступление Черногории в ЕС в 2028 году

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что видит шансы для Черногории выполнить ее амбициозную цель и вступить в ЕС в ближайшие три года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на публичном саммите по расширению ЕС 4 ноября.

Антониу Кошта отметил, что Черногория "сделала наибольший прогресс" в евроинтеграционных реформах.

"Их амбициозная цель – закрыть переговоры до конца 2026 года – на сегодня выглядит реалистичной, если они продолжат столь же преданную и интенсивную работу над необходимыми реформами. И я верю, что в 2028 году Черногория может стать 28-м членом ЕС", – сказал Антониу Кошта.

Ранее о стремлении Черногории стать 28-м членом ЕС до 2028 года говорил премьер страны Милойко Спаич.

Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос также допустила возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.