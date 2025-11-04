Зеленский говорит, что просил Трампа повлиять на Орбана в вопросе вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил президента США Дональда Трампа посодействовать с влиянием на премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует движение Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в прямом эфире Euronews в рамках публичного саммита по расширению ЕС.

Зеленского спросили, говорил ли он с Трампом о вступлении Украины в ЕС, и поддерживает ли американский президент это.

"Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС. Мы говорили с ним об этом. Он это поддерживает, и он понимает, что это выбор украинского народа и Украина является частью Европы – географически, геополитически и исторически", – ответил Зеленский.

Он добавил, что упоминал в разговоре также проблему венгерского вето и просил Трампа о содействии.

"Мы говорили о блокировании... со стороны лидера Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в том, чтобы помочь нам. Он сказал, что сделает все, что в его силах", – сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос о возможных временных рамках Зеленский сказал, что об этом Трамп не упоминал.

Как известно, Виктор Орбан и Дональд Трамп должны встретиться в Вашингтоне 7 ноября.

Одним из острых вопросов во время встречи, вероятно, будет вопрос покупки Венгрией российских энергоресурсов, от которых она не хочет отказываться.