У Нідерландах покарали десятки людей за запуск дронів під час саміту НАТО

У Нідерландах виписали штрафи майже 30 людям, які порушили заборону на запуск безпілотників на час саміту Північноатлантичного Альянсу в червні 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними нідерландського Міністерства юстиції, штрафи у розмірі від 350 до 1350 євро виписали 29 людям, які керували дронами всупереч забороні, яка діяла до й під час саміту НАТО.

Деякі порушники казали, що не знали про заборону, у деяких із них не було чинного посвідчення оператора БпЛА або були інші проблеми з оформленням дозволу на політ.

Тоді як більшість оштрафованих – любителі, були й такі, хто професійно займається зйомкою з використанням дронів – зокрема монтувальники сонячних панелей і весільні фотографи, пише NOS.

Для забезпечення безпеки саміту НАТО, який відбувся в Гаазі з 23 по 25 червня 2025 року, нідерландська влада запровадила обмеження в повітряному просторі та на морі.

Протягом останніх місяців в Європі регулярно фіксували дрони в чутливих місцях, зокрема на військових базах. Минулих вихідних це сталося на бельгійській військовій базі.