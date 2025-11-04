В Нидерландах наказали десятки людей за запуск дронов во время саммита НАТО

В Нидерландах выписали штрафы почти 30 людям, которые нарушили запрет на запуск беспилотников на время саммита Североатлантического альянса в июне 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным нидерландского Министерства юстиции, штрафы в размере от 350 до 1350 евро выписали 29 людям, которые управляли дронами вопреки запрету, действовавшему до и во время саммита НАТО.

Некоторые нарушители говорили, что не знали о запрете, у некоторых из них не было действующего удостоверения оператора БПЛА или были другие проблемы с оформлением разрешения на полет.

В то время как большинство оштрафованных – любители, были и такие, кто профессионально занимается съемкой с использованием дронов – в частности монтажники солнечных панелей и свадебные фотографы, пишет NOS.

Для обеспечения безопасности саммита НАТО, который состоялся в Гааге с 23 по 25 июня 2025 года, нидерландские власти ввели ограничения в воздушном пространстве и на море.

В течение последних месяцев в Европе регулярно фиксировали дроны в чувствительных местах, в частности на военных базах. В минувшие выходные это произошло на бельгийской военной базе.