Еврокомиссия видит шансы для Украины и Молдовы завершить переговоры о вступлении в 2028 году

В Еврокомиссии считают достижимыми ожидания властей Украины и Молдовы о завершении переговоров о вступлении в ЕС в 2028 году, если для этого приложат достаточно усилий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике об обнародовании годовых отчетов о евроинтеграционном прогрессе обеих стран.

В отношении Украины отмечают, что во власти указывали на цель завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

"Еврокомиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения нужно ускорить темп реформ, особенно в рамках кластера „Основы", в частности в области верховенства права", – говорится в коммюнике.

Похожую формулировку использовали и в отношении Молдовы, отметив, что Кишинев надеется завершить переговоры в начале 2028 года.

"Еврокомиссия готова поддержать реализацию этой цели, которая является амбициозной, но достижимой – при условии, что Молдова ускорит текущий темп реформ. Важно сохранить импульс в реформах, усиленный уверенной поддержкой европейского пути парламентом по итогам сентябрьских выборов", – отмечается в коммюнике.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Молдова за последний год продемонстрировала наибольший прогресс по сравнению с другими государствами-кандидатами.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах считает, что Киев имеет шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина имеет шансы вступить в ЕС раньше 2030 года.

