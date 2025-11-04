США ослабили санкции против Беларуси, разрешив операции с самолетами Лукашенко

Во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов официально отменило санкции в отношении "Белавиа" и самолета, эксплуатируемого авиакомпанией, который, по предварительным данным министерства, использовался должностными лицами и членами семьи Лукашенко.

Оно также выдало общую лицензию, разрешающую определенные операции, связанные с использованием трех ранее санкционированных самолетов Лукашенко или компанией "Славкали", связанной с его правительством.

Согласно предварительным заявлениям Министерства финансов, самолеты, на которые распространяется действие лицензии, – это Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и использовавшийся в качестве президентского самолета, и другой самолет, входивший в состав президентского авиапарка.

Также, как отмечается, третьим был роскошный вертолет, принадлежавший "Славкале" и использовавшийся для перевозки Лукашенко между его загородной резиденцией и Минском.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный белорусский лидер пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

